هل انتهاء عقد الإيجار يؤثر على مبلغ الدعم للمستفيدين؟.. «حساب المواطن» يرد

تواصل- فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أهمية تحديث البيانات والمستندات المرفقة باستمرار؛ حتى لا يتأثر الدعم المستحق للمستفيد، وذلك رداً على استفسار أحد المستفيدين بشأن انتهاء مدة عقد إيجار مسكنه وهل يؤثر ذلك على استحقاقه.

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “في حال كانت حالة المستند المرفق (وثيقة منتهية) لابد من حذفه وإرفاق مستند (ساري الصلاحية) قبل تاريخ 25 يناير”.

وأوضح “حساب المواطن” أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.