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شرطة مكة: ضبط مقيم إثيوبي امتهن تزوير «هوية مقيم» وتصاريح الحج

شرطة مكة: ضبط مقيم إثيوبي امتهن تزوير «هوية مقيم» وتصاريح الحج
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تواصل – واس:

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بجرائم تزوير هوية مقيم وعرضها للبيع بمقابل مالي مستخدماً معملاً لهذا الغرض.

وأضاف الغامدي أن المقيم ضبط بحوزته على عدد ( 253 ) بطاقة مزورة لهوية مقيم، ووثائق تأمين وبطاقات صحية وتصاريح حج وأختام متنوعة مزورة، إضافة إلى جهاز خاص بطباعة البطاقات المزورة، وتم إيقافه واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه.

 

 

 

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