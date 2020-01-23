شرطة الرياض تضبط مقيماً حاول إخفاء كمية من الحشيش بابتلاعها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من إحباط محاولة مقيم ابتلاع كمية من الحشيش المخدر كان يخفيها تحت لسانه، وألقت القبض عليه، وضبطت ما معه من حشيش.

وفى التفاصيل، استوقفت إحدى نقاط التفتيش التابعة للدوريات الأمنية أحد المقيمين بعد أن اشتبهت به، فلاحظ رجال الدورية أنه وضع شيئاً تحت لسانه، وعندما اكتشف أمره حاول ابتلاعه، إلا أن رجال الأمن فطنوا لمحاولته ومنعوه من ابتلاعه، ليكتشفوا أن ما حاول إخفاءه وابتلاعه ما هو إلا كمية من مادة الحشيش المخدر.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي سعود الشيباني عبر حسابه على “تويتر” المقيم وهو بين يدي رجال الدوريات، كما أظهر المقطع كمية الحشيش المضبوطة معه.