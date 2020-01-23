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وزير الخارجية يرد على مزاعم اختراق هاتف رئيس شركة «أمازون»

وزير الخارجية يرد على مزاعم اختراق هاتف رئيس شركة «أمازون»
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تواصل- فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن “المزاعم” التي تحدثت عن اختراق هاتف الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، من قبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، “سخيفة”.

وأضاف “ابن فرحان” في حوار مع وكالة “رويترز” على هامش منتدى دافوس قائلاً: “ما أفهمه من تقرير الأمم المتحدة، وهو ليس تقريراً بالفعل بل بيان بُني على تقرير لشركة خاصة لم يتم تدقيقه من أي وكالة مستقلة، وفي استنتاجها الخاص، لا يوجد دليل ملموس لتأكيد الادعاءات التي تطلقها”.

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