«النيابة العامة» توضح 4 طرق لشكاوى حماية حقوق المسجونين والموقوفين

تواصل – الرياض:

أوضحت النيابة العامة أن هناك 4 طرق للشكاوى أو الإبلاغ المقررة لحماية حقوق المسجونين والموقوفين، مؤكدة إنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.

وأبانت إنه من المحظور إيذاء المقبوض عليهم جسديًا أو معنويًا، مثلما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، وذلك وفقًا للمادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية.

وأكدت النيابة العامة من قبل أن كل مكان مخصص للتوقيف أو السجن- وما في حكمهما- يخضع لرقابة وتفتيش النيابة العامة، ويتم تلقي الشكاوى والبلاغات في هذا الشأن كتابيًا ومشافهةً وإلكترونيًا.

وأضافت أنه على الفور يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ الموجب النظامي.