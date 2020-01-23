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بالفيديو.. «قرود البابون» تهاجم المنازل والمزارع في فيفاء

بالفيديو.. «قرود البابون» تهاجم المنازل والمزارع في فيفاء
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تواصل – فيفاء:

تعرضت منازل المواطنين ومزارعهم في محافظة “فيفاء” شرق منطقة جازان، إلى هجوم من “قرود البابون”، حيث ألحقت الضرر بالممتلكات، بعد أن وصلت إلى مقتنياتهم ومزروعاتهم.

وقال جابر الفيفي أحد سكان فيفاء: إنهم أصبحوا قلقين بعد أن هاجمت القرود منازلهم في فيفاء، وتسببت في تخريب حصاد مزارعهم، والشرب من المياه وتلويثها.

كما تحدث يحيى الفيفي عن خطرها قائلاً: “إن القرود بدأت في الزحف إلى مواقع عالية وأماكن مأهولة بالسكان، لم تكن تصلها في السابق، وهذا ما يدعو لتحرك الجهات المعنية والمسؤولة عن مكافحتها قبل انتشارها وصعوبة السيطرة عليها”.

وناشد الأهالي أمانة منطقة جازان والجهات المسؤولة، تفعيل دور مكافحة “قرود البابون” في جبال فيفاء، والتي تحتاج إلى مكافحة عاجلة، بعد توسعها في الانتشار.

 

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