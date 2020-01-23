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طفل يختم القرآن كاملاً في عمر الـ6 سنوات.. ويوضح أنسب وقت للحفظ (فيديو)

طفل يختم القرآن كاملاً في عمر الـ6 سنوات.. ويوضح أنسب وقت للحفظ (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال الطفل بلال نافع الحجيلي البالغ من العمر 9 سنوات ونصف إنه بدأ حفظ القرآن الكريم وهو في سن أربع سنوات ونصف وختم حفظه وهو في عمر الست سنوات، حيث استغرق حفظه لكتاب الله عام ونصف العام.

وأضاف بلال في مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”: إن طريقة حفظه للقرآن كانت من خلال قراءة الآيات التي سيحفظها 5 مرات قبل النوم ثم يسترجع ما حفظه عقب الاستيقاظ مباشرة.

وأوضح أن أنسب وقت للحفظ قبل الفجر وبعده، مضيفاً أن أمه هي من كانت توقظه في هذا الموعد، حتى تعود على الاستيقاظ عند موعد صلاة الفجر.

وتابع أنه قبل الالتحاق بالمدرسة كان يحفظ 23 جزءاً، وأتم حفظ كتاب الله كاملاً وهو في الصف الأول، موضحاً أنه حصل على إجازة في قراءة شعبة عن عاصم وحفص عن عاصم.

 

 

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