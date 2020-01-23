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«الخثلان»: تصوير غُسل الموتى ونشره على مواقع التواصل إساءة وتعدٍ عليهم (فيديو)

«الخثلان»: تصوير غُسل الموتى ونشره على مواقع التواصل إساءة وتعدٍ عليهم (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

دعا الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، للإنكار على من يُصوّرون موتاهم عند الغسل، وينشرونها لعامة الناس، محذراً من أن هذا التصوير فيه تعد ونوع إساءة لهم.

جاء ذلك في رد للشيخ “الخثلان” على سؤال ورد ببرنامج “يستفتونك” على فضائية “الرسالة” من سائلة تقول: إنها رأت أكثر من مقطع لأناس يصورون ميّتهم في وقت الغسل، فعندما يغسلونه يصورونه سواء يخرجون الوجه أو لا يخرجونه متسائلة: مثل هذه الأعمال هل تجوز؟.

وأجاب “الخثلان” قائلا: مثل هذه التصرفات فيها نوع إساءة لهذا الميت، فإن أي إنسان عاقل رشيد لا يرضى أَن يْصوّر وهو ميت عند تغسيله وتنشر هذه الصور لعامة الناس وهو على هذه الهيئة، بل حتى الإنسان الحي لا يرضى أن يُصوّر وهو يغتسل أو في وضع غير مناسب فكيف وهو ميت.

وأضاف الشيخ الخثلان: لذلك ينبغي الإنكار على هؤلاء وأن هذا فيه نوع إساءة إلى هذا الميت والمطلوب منهم أن يحسنوا إلى ميتهم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه والدعاء له، وفعل ما ينفع الميت من الدعاء والصدقة والعمرة والحج ونحو ذلك، أما تصويره ونشر هذه الصور أمام الناس فهو إساءة وتعد على هذا الميت.

 

 

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