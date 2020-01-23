القبض على متهم في 40 قضية نصب واحتيال بعفيف

تواصل – عفيف:

تمكن رجال البحث الجنائي في شرطة محافظة عفيف من إلقاء القيض على شخص متهم في أكثر من 40 قضية، وذلك إثر متابعة دقيقة لتحركاته، وإفشال محاولته الاختفاء عن أنظار رجال الأمن.

وتعود التفاصيل إلى تلقي شرطة عفيف شكاوى عدة من أشخاص ضد المتهم، منها نصب واحتيال عليهم في خدمات وهمية، وقضايا حقوقية، وأخرى جنائية، وصدرت توجيهات مدير شرطة المحافظة بتكثيف متابعة تحركات المتهم، وتضييق الخناق عليه، حتى تم الإطاحة به رغم اختفائه عن الأنظار، وعدم خروجه بشكل شبه نهائي من المنزل.

وتم إيقاف المتهم تمهيدًا لعرضه على جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة حياله.