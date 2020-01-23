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توقعات «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
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تواصل- فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تواصل الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الأوسط ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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