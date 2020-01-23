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«حساب المواطن» يوضح حقيقة إلزام المستفيدين بتحديث بياناتهم سنوياً

«حساب المواطن» يوضح حقيقة إلزام المستفيدين بتحديث بياناتهم سنوياً
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تواصل – فريق التحرير:

نفى برنامج حساب المواطن، ما يتم تداوله بشأن إلزام المستفیدين بتحديث بیاناتھم في البرنامج مع بداية كل عام.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد وجه عبر حساب خدمة المستفيدين مفاده: “هل يلزم تحديث البيانات مع بداية كل عام؟”.

وأوضح برنامج حساب طريقة تحديث المرفقات منتھیة الصلاحیة في البرنامج، وذلك عبر التوجه إلى البوابة الإلكترونیة عن طريق أيقونة “تفاصیل الطلب وإدارة المرفقات”، مع حذف المستند وإرفاق مستند ساري الصلاحیة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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