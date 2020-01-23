150 ألف طالب وطالبة يبدؤون الفصل الدراسي الثاني بحلقات «مكنون»

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استقبلت حلقات تحفيظ القرآن الكريم للبنين والمدارس النسائية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض (مكنون)، الأحد الماضي، أكثر من (150) ألف طالب وطالبة في مدينة الرياض، وسط استعدادات مكثفة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1441هـ.

من جهتها هيأت الجمعية كافة الإمكانيات والتجهيزات الضرورية لاستمرار تحفيظ وتعليم القرآن الكريم بصورة صحيحة ومميزة.

ووفقا للخطة التعليمية للحلقات والمدارس النسائية، يستعد أكثر من (10,000) معلم ومعلمة ومشرف ومشرفة من مباشرة العملية التعليمية والزيارات الإشرافية، وذلك لمتابعة تنفيذ البرامج التعليمية الخاصة بتعليم القرآن الكريم.

جدير بالذكر أن عدد حلقات البنين بلغ (4778) حلقة موزعة على (889) مسجدا، وبلغ عدد الفصول الدراسية (5209) فصلا دراسيا موزعة على (495) مدرسة تحفيظ نسائية.