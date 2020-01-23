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توقعات بنمو اقتصاد المملكة بنسبة 2% خلال العام الجاري

توقعات بنمو اقتصاد المملكة بنسبة 2% خلال العام الجاري
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تواصل – وكالات:

توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز نمو اقتصاد المملكة بنسبة 0.3 بالمئة في 2019، وأن من المتوقع أن ينمو بنسبة اثنين بالمئة في 2020 وبنسبة 2.2 في 2021.

وكان استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر قد أظهر نفس التوقعات لعامي 2020 و2021 لكنه توقع نموا بنسبة 0.7 بالمئة في 2019.

كما توقع الاستطلاع الذي شمل آراء 26 خبيرا اقتصاديا، وأُجري في الفترة من السابع حتى 21 من يناير، أن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج سيرتفع خلال العامين الحالي والمقبل بدعم من برنامج الاستثمار السعودي وإكسبو 2020 في دبي، إلا أن المنطقة ستظل تتأثر بتخفيضات إنتاج النفط.

ووفقا لـ “رويترز” اتفقت أوبك ومنتجون مستقلون في ديسمبر على زيادة في تخفيضات الإنتاج، تُضاف إلى قيود جرى الاتفاق عليها في السابق لكبح إنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، وستمثل نحو 1.7 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.

وقالت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية إن “بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بالسعودية، التي تظهر تراجعا بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي، تتماشى مع التوقعات بشكل كبير، إذ حدت تخفيضات أوبك+ من مساهمة قطاع النفط في النمو الاقتصادي”.

لكنها ذكرت أن جهود تنويع موارد الاقتصاد تظهر مؤشرات على أنها تُحدث أثرا.

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