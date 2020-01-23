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شرطة الرياض تكشف سر «الورقة السوداء» بعد ضبط المتورطين

شرطة الرياض تكشف سر «الورقة السوداء» بعد ضبط المتورطين
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شرطة منطقة الرياض تفاصيل الإطاحة بمواطنين تورطا في الترويج لأوراق قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار.

وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنیة لجرائم النصب والاحتیال أسفرت عن تمكن الأجھزة الأمنیة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنین تورطا في الترويج لبیع أوراق قابلة للتزيیف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي، تقارب الملیون دولار.

وقال إن الجانیین في العقدين الرابع والخامس من العمر، وقبض علیھما في كمين محكم، وتم إيقافھما واتخاذ الإجراءات النظامیة بحقھما.

و “الدولار الأسود” هو حيلة يقوم بها المحتالون بخداع الناس عن طريق بيعهم ورق أسود على أساس أنه يتحول إلى دولار بعد أن يقوموا بوضع بعض المواد الكيميائية عليه، و يقوموا بتجربة أمامهم لاقناعهم والاحتيال عليهم باستخدام دولار مشمع.

وفي الوقت الذي اقتربت فيه “خدعة الدولار الأسود” من الاختفاء عالميا، بعد اكتشافها وقيام العديد من البلدان بتحذير المواطنين منها، حاول مواطنين خداع آخرين بها داخل المملكة وتمكنت الشرطة من ضبطهما.

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