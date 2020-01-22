الغرامة والتشهير بمنشأة عرضت «سلع غذائية فاسدة» بالرياض 

تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار، الأربعاء، مواطن صاحب منشأه تجارية تختص بتجارة المواد الغذائیة، بالغرامة والتشهير، وذلك إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعرض منتجات غذائیة منتھیة الصلاحیة في المجمعة.

جاء ذلك تنفیذا لحكم المحكمة الجزائیة بالرياض بفرض غرامة مالیة على صاحب المنشأة، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحیفتین محلیتین على نفقة المخالف.

يذكر أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالیة تصل إلى ملیون ریال، أو بھما معا، والتشھیر بالمخالف، وترحیل العمالة المخالفة إلى بلدانھا والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.