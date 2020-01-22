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توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة وحرارة صفرية بعدة مناطق

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة وحرارة صفرية بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة غدا الخميس، بمشيئة الله.

وتضمنت التوقعات، هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من شرق ووسط المملكة، في حين يُتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً وتتخللها سحب رعدية ممطرة، على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية ووسط وشرق المملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتُسجل جازان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ29 درجة مئوية، فيما يمكن أن تسجل سكاكا أدنى درجات الحرارة والتي تصل إلى الصفر.

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