الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ضبط مواطنَّين بحوزتهما 18 ألف قرص إمفيتامين وقطعة حشيش (فيديو)

ضبط مواطنَّين بحوزتهما 18 ألف قرص إمفيتامين وقطعة حشيش (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، من مواطنين اثنين لتورطهما في ترويج كميات كبيرة من المخدرات وحيازة أسألحة ومبالغ مالية، وذلك في إطار المتابعة الأمنية لنشاطات شبكات تهريب وترويج المخدرات بالمملكة.

وقال الناطق الرسمي باسم مكافحة المخدرات، محمد النجيدي، إن المواطنَّين كان بحوزتهما 84.325 جرام من مادة الحشيش و17 ألفا و800 قرص إمفيتامين، إلى جانب سـلاح رشاش “كلاشنكوف” ومسدس نوع جلوك ومبلغ مالي قدره 75 ألفا و800 ريال.

وتابع النجيدي أنه جرى إيقاف المواطنين المتورطين في حيازة الضبطية، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

 

مواد ذات صلة

«حرس الحدود» يعلن إحباط تهريب 1.5 طن حشيش إلى المملكة والقبض على 79 متهماً

«حرس الحدود» يعلن إحباط تهريب 1.5 طن حشيش إلى المملكة والقبض على 79 متهماً

مكافحة المخدرات لـ«أولياء الأمور»: احذروا خطورة «الكبتاجون» أيام الاختبارات

مكافحة المخدرات لـ«أولياء الأمور»: احذروا خطورة «الكبتاجون» أيام الاختبارات

ضبط كمية كبيرة من حبوب «الكبتاجون» بالرياض (فيديو)

ضبط كمية كبيرة من حبوب «الكبتاجون» بالرياض (فيديو)

خلال 3 أشهر.. الإطاحة بـ5067 متهماً لتورطهم في جرائم تهريب وترويج المخدرات

خلال 3 أشهر.. الإطاحة بـ5067 متهماً لتورطهم في جرائم تهريب وترويج المخدرات

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة