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تفاصيل حادثة إطلاق على سيارة عائلية بالظهران.. وفاة وإصابة 3 فتيات

تفاصيل حادثة إطلاق على سيارة عائلية بالظهران.. وفاة وإصابة 3 فتيات
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تواصل – فريق التحرير:

تكشفت تفاصيل جديدة بشأن حادث إطلاق مواطن ثلاثيني النار على سيارة عائلية في حي الفاخرية بالظهران، ما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين إضافة إلى سائق السيارة.

ونشرت “قناة الإخبارية” مقطع فيديو، أوضحت من خلاله أن مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر كان قد استقبل إحدى الفتيات الثلاث، حيث نقلها الجاني وأسعفها للمستشفى ولكنها فارقت الحياة بعد ما يزيد على ساعتين من التدخّل الجراحي.

وأُديت صلاة الميت عليها عقب صلاة عصر اليوم، بينما تم نقل الفتاتين الأخريين وسائق المركبة الهندي إلى مستشفى قوى الأمن، وكانت إصابة إحدى الفتاتين بسيطة، في حين دخلت رصاصة من أعلى فم الفتاة الثالثة وتضررت فقرتان في رقبتها واستقرّ جزء من الرصاصة داخل جسمها.

أما سائق المركبة الهندي (40 عاماً)، فقد أصيب برصاصة دخلت في الجهة اليسرى لوجهه واستقرت في الجهة اليمنى، ويُتوقّع أن تجرى له عملية جراحية خلال أسبوع لإزالة الرصاصة.

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