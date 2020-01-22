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لارتدائهم ملابس غير لائقة.. شرطة تبوك تضبط 31 مخالفاً للذوق العام

لارتدائهم ملابس غير لائقة.. شرطة تبوك تضبط 31 مخالفاً للذوق العام
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقه تبوك العقيد خالد الغبان, بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) بتاريخ 4 / 8 / 1440هـ ، فقد جرى خلال الأسبوع الماضي من تاريخ 19 / 5 / 1441 هـ وحتى تاريخ 25 / 5 / 1441هـ، ضبط (31) مخالفة.

وبين العقيد الغبان أن مخالفات الذوق العام شملت ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وشكوى السكان من رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، مشيراً إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

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