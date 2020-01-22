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شرطة الرياض تطيح بمواطنيْن روّجا عملات مزيفة بقيمة مليون دولار

شرطة الرياض تطيح بمواطنيْن روّجا عملات مزيفة بقيمة مليون دولار
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تواصل – واس:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنين امتهنا ترويج عملات مزيفة من فئة الدولار بقيمة مليون دولار تقريبا.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال؛ أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مواطِنَينْ، في العقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بالتحايل على الأشخاص من خلال الترويج لبيع أوراق قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي تقارب المليون دولار.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه تم القبض عليهما، في كمينٍ محكم، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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