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خبير طقس: توقعات بموجة شديدة البرودة على معظم المناطق حتى منتصف الأسبوع المقبل

خبير طقس: توقعات بموجة شديدة البرودة على معظم المناطق حتى منتصف الأسبوع المقبل
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تواصل – الرياض:

قال رئيس قسم الأرصاد ومدير مركز التميز لأبحاث التغير المناخي بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور منصور بن عطية المزروعي، إن هناك توقعات بأن تتأثر معظم مناطق المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة، لا سيما على المناطق الشمالية، ويمتد تأثيرها لتشمل مناطق المدينة المنورة، والقصيم، والرياض، ومن ثم يمتد تأثيرها على المنطقة الشرقية والجنوبية.

وأضاف المزروعي أن درجات الحرارة أثناء الصباح الباكر ستلامس الصفر المئوي أو ما دونه، في بعض المناطق، ويستمر تأثيرها حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضح أن هذه الكتلة الهوائية الباردة ستؤثر على منطقة مكة، ومنها جدة، في موعد أقصاه من اليوم الأربعاء حتى بعد غد الجمعة، لتصل درجة الحرارة خلال فترة الصباح الباكر إلى 10 درجات مئوية أو أقل، وتصل في المرتفعات كالطائف، لدرجات حول الصفر المئوي. ثم تعاود الحرارة الارتفاع بداية من يوم السبت، كما قد تتأثر منطقة مكة ومحافظاتها بنشاط للرياح المثيرة للأتربة، بداية الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة على المناطق صفر مئوية، بينما تسجل جدة 10 درجات مئوية، في حين ستشهد بعض المناطق الشمالية للمملكة تساقط الثلوج ومتوقع رياح بالمناطق الشرقية ومنطقة مكة.

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