العراق.. المتظاهرون يسيطرون على عدد من الطرق وسط البلاد

وبحسب “سكاي نيوز” فإن المتظاهرين واصلوا لليوم الثالث على التوالي السيطرة على طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة بغداد، ورغم الظروف الجوية المتقلبة، إلا أن المحتجين وسعوا من نطاق تحركهم الشعبي داخل العاصمة.

كما أغلق محتجون في محافظة النجف الجنوبية الطريق الدولي الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء وسط العراق.