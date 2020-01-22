الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

العراق.. المتظاهرون يسيطرون على عدد من الطرق وسط البلاد

العراق.. المتظاهرون يسيطرون على عدد من الطرق وسط البلاد
0

تواصل – وكالات:

واصل المحتجون في العراق تظاهراتهم، اليوم الأربعاء، وسيطروا على عدد من الطرق الرئيسية والجسور في وسط البلاد وجنوبها، في تصعيد يأملون منه أن يجبر الطبقة السياسية على الاستجابة لمطالب احتجاجاتهم المستمرة منذ أشهر.

وبحسب “سكاي نيوز” فإن المتظاهرين واصلوا لليوم الثالث على التوالي السيطرة على طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة بغداد، ورغم الظروف الجوية المتقلبة، إلا أن المحتجين وسعوا من نطاق تحركهم الشعبي داخل العاصمة.

كما أغلق محتجون في محافظة النجف الجنوبية الطريق الدولي الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء وسط العراق.

مواد ذات صلة

استهدفت قصف سفارة أمريكا..الأمن العراقي يعثر على «منصتي صواريخ» في بغداد

استهدفت قصف سفارة أمريكا..الأمن العراقي يعثر على «منصتي صواريخ» في بغداد

العراق.. مقتل رجل أمن وإصابة ١٤ ضابطا إثر اشتباكات مع المتظاهرين

العراق.. مقتل رجل أمن وإصابة ١٤ ضابطا إثر اشتباكات مع المتظاهرين

تصاعد احتجاجات العراق.. المتظاهرون يغلقون ساحة الطيران والأمن يتدخل

تصاعد احتجاجات العراق.. المتظاهرون يغلقون ساحة الطيران والأمن يتدخل

قصف صاروخي يستهدف معسكراً يضم قوات أمريكية بالعراق

قصف صاروخي يستهدف معسكراً يضم قوات أمريكية بالعراق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>