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توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن عبارة «مؤهَّل واستحقاقك صفر»

توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن عبارة «مؤهَّل واستحقاقك صفر»
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تواصل – الرياض:

تفاعل برنامج حساب المواطن مع أسئلة عدد من المواطنين، الذين يستفسرون عن كونهم مؤهلين لدعم البرنامج، إلا أن المعايير التي يطبقها حساب المواطن تجعلهم غير مستحقين للحصول على الدعم، وتظهر لهم عبارة «مؤهل واستحقاقك صفر».

وأوضح حساب المواطن أن المستفيد قد تنطبق عليه شروط الأهلية، المتمثلة في: شروط الجنسية للمستفيد الرئيسي، ومعيار الإقامة، وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة، لكن لا تنطبق عليه شروط الاستحقاق، وهي تجاوز الحد المانع من الدعم، وفق عدد من المعايير (عدد أفراد الأسرة، أعمار أفراد الأسرة، مجموع الدخل الشهري للأسرة).

ودعا البرنامج جميع المستفيدين للتأكد من حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي: https://portal.ca.gov.sa/ .

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