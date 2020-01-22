حادث غريب.. تصادم بين شاحنة وطائرة هليكوبتر (فيديو)

تواصل – وكالات:

وقع حادث تصادم غريب بين طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة البرازيلية كانت تستعد للإقلاع على أحد الطرق في مدينة ريو برانكو شمالي البلاد وشاحنة بيضاء مرت بجوارها.

وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن المروحية كانت تستعد للإقلاع في مهمة مراقبة للحدود، وعلى متنها اثنان من الضباط وثلاثة من أفراد طاقم الطائرة، وقد أصيب اثنان من أفراد الطاقم بجروح طفيفة جراء الحادث وتم علاجهم، وكان في الشاحنة شخصان، لم يصب أي منهما.

وأظهر شريط فيديو للحادث، مروحة الهليكوبتر وهي تدور استعداداً للإقلاع، بينما تظهر شاحنة بيضاء متوسطة الحجم وهي تدور قرب مكان الطائرة، وفجأة تصطدم ريشات المروحة بالجزء العلوي من صندوق الشاحنة، وتمزق جانب الشاحنة وتخلع سقفها تماماً.