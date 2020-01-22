يحمي من السرطان ويقوي القلب.. فوائد مذهلة لـ«خضار» متوفر بالأسواق ورخيص الثمن

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تواصل – وكالات:

ينصح خبراء التغذية بالمواظبة على تناول الجرير لأنه غنيّ بالعناصر الغذائية المهمة والضرورية لإثراء النظام الغذائي اليومي، إلى جانب لونه الأخضر المنعش، الذي يمنح أطباقنا المعدة مظهراً ملفتاً وساحراً.

كما أكد خبراء التغذية أن تناول الجرجير بانتظام يساعد على الحفاظ على فروة الرأس رطبة، مما يمنع جفافها وتشكل القشرة، ثم أن احتواءه على الزنك والكبريت يحمي من العدوى البكتيرية التي قد تصيب فروة الرأس، كما يساهم في حل العديد من مشاكل الشعر.

ويمتلك الجرجير دوراً مميزاً في تخفيف الوزن، لاحتوائه على كميات عالية من الألياف، التي تؤمن إحساساً بالشبع والامتلاء لفترات طويلة بعد تناولها.

ومن فوائده أيضاً:

1- يقي الجرجير من الإصابة بالسرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

2- يحافظ الجرجير على صحة الجلد، ويمنحه النضارة والحيوية.

3- يُقوّي عضلة القلب لاحتوائه على الكبريت الّذي يقي الشريان التاجي.

4- يقي الجرجير من الإصابة بنزلات البرد، ويشفي أعراض الرشح والزكام.

5- يعزز عمل جهاز المناعة، ويعمل كمضاد للعدوات الفيروسية، والبكتيرية مفيد لصحة العظام والأسنان.

6- الجرجير يحافظ على صحة العيون والجفون.

7- يساعد الجرجير في عملية الهضم؛ لاحتوائه على مادة الكلورفيل.

8- يحافظ الجرجير على صحة الشعر، وفروة الرأس، ويعالج القشرة، والثعلبة، ويقوّي جذور الشعر، ويقضي على العدوات البكتيرية والطفيلية التي تُصيب فروة الرأس، لاحتوائه على الزنك.

9- يقي الجرجير من الإصابة بفقر الدم “الأنيميا”، لاحتوائه على الحديد، وفيتامين ج، الذي يساعد على امتصاص الحديد.

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