بالفيديو.. «الجمعيات التعاونية» تكشف حقيقة رفع أسعار الدواجن المبردة بنسبة 12%

تواصل- فريق التحرير:

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الدكتور عبد الله كدمان، أنه لم يطرأ أي جديد فيما يخص أسعار الدواجن المبردة حتى الآن، وذلك بعد تداول أنباء حول توجه شركات الدواجن المبردة لرفع أسعارها بنسبة 12% بعد قرار رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف، مشدداً على أن رفع الدعم لن يؤثر على أسعار الدواجن المبردة وكذلك أسعار البيض.

وكشف تقرير تلفزيوني حقيقة ما جرى تداوله مؤخراً عن زيادة أسعار الدواجن المبردة بنسبة تصل لـ12% من قِبل الشركات، بعد قرار رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف، مبيناً أن ذلك ليس له أساس من الصحة.

وأظهر التقرير الذي بثه برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أسعار الدواجن المبردة داخل العديد من محلات الدجاج، حيث بيّن أن الأسعار ثابتة ولا يوجد أي زيادة.