تنبيه مهم من «الجوازات» لجميع المقيمين في المملكة

تواصل- فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين الذين ليس لديهم حسابات في منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية، وذلك بسرعة التسجيل في المنصة.

وأشارت الجوازات، إلى أن تسجيل المقيمين في منصة “أبشر” يمكن من الاطلاع على الخدمات التي تقدم لهم من قبل أصحاب العمل، كما يسهم في تسهيل إنهاء الخدمات الخاصة للتابعين.

وأضافت المديرية العامة للجوازات، أن التسجيل في منصة “أبشر” وطلب تقديم الخدمات إلكترونياً عبر المنصة يختصر الوقت ويوفر الجهد، كون أن الخدمات تقدم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مكاتب الجوازات.