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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تنبيه مهم من «الجوازات» لجميع المقيمين في المملكة

تنبيه مهم من «الجوازات» لجميع المقيمين في المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين الذين ليس لديهم حسابات في منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية، وذلك بسرعة التسجيل في المنصة.

وأشارت الجوازات، إلى أن تسجيل المقيمين في منصة “أبشر” يمكن من الاطلاع على الخدمات التي تقدم لهم من قبل أصحاب العمل، كما يسهم في تسهيل إنهاء الخدمات الخاصة للتابعين.

وأضافت المديرية العامة للجوازات، أن التسجيل في منصة “أبشر” وطلب تقديم الخدمات إلكترونياً عبر المنصة يختصر الوقت ويوفر الجهد، كون أن الخدمات تقدم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مكاتب الجوازات.

 

 

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