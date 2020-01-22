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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

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«المالية» تكشف عن المبلغ الإجمالي لإصدارها الدولي السادس للسندات

«المالية» تكشف عن المبلغ الإجمالي لإصدارها الدولي السادس للسندات
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السادس للسندات ضمن برنامج المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب، إلى أكثر من 23 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من أربعة أضعاف إجمالي الإصدار، كما بلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) .

وتم تقسيم الطرح على 3 شرائح وهي مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.75 مليار ريال سعودي) لسندات 7 سنوات استحقاق عام 2027م، و1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.68 مليار ريال سعودي) لسندات 12 سنة استحقاق عام 2032م، و2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال سعودي) لسندات 35 سنة استحقاق عام 2055م.

 

 

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