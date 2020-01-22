«المالية» تكشف عن المبلغ الإجمالي لإصدارها الدولي السادس للسندات

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أعلنت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السادس للسندات ضمن برنامج المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب، إلى أكثر من 23 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من أربعة أضعاف إجمالي الإصدار، كما بلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) .

وتم تقسيم الطرح على 3 شرائح وهي مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.75 مليار ريال سعودي) لسندات 7 سنوات استحقاق عام 2027م، و1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.68 مليار ريال سعودي) لسندات 12 سنة استحقاق عام 2032م، و2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال سعودي) لسندات 35 سنة استحقاق عام 2055م.