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هل تعود ملكية بئر «مسجد القبلتين» في المدينة إلى أحد الصحابة؟.. باحث تاريخي يوضح

هل تعود ملكية بئر «مسجد القبلتين» في المدينة إلى أحد الصحابة؟.. باحث تاريخي يوضح
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تواصل- فريق التحرير:

أنهت هيئة تطوير المدينة المنورة الجدل الذي أثير أخيراً حول اكتشاف بئر أمام مسجد القبلتين بالمدينة المنورة، حيث قامت بدفن البئر التي لا يُعرَف تاريخها ويرجح أن تكون للمزارع المحيطة بالمسجد.

ووفقاً لـ”عكاظ”، قال الباحث التاريخي والمشرف على مكتبة مركز أبحاث ودراسات مؤسسة الملك سعود، فؤاد المغامسي: إن منطقة القبلتين الممتدة من وادي العقيق إلى جبل سلع هي ديار بني سلمة طبقا لما ورد في السيرة النبوية المطهرة ومنهم الصحابة البراء بن معرور وعمرو بن جموح، والمنطقة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم.

وأضاف الباحث المغامسي أن ظهور البئر حرك القيمة التاريخية للمنطقة والمكان، وثارت تساؤلات حول ارتباط البئر بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف إن كان لها ارتباط ببني سلمة أو من الآبار التاريخية التي تعود إلى ذلك العهد أم إلى الناحية التاريخية الممتدة في المدينة المنورة.

ويضيف المغامسي أن كثيراً من أهل المنطقة وأهل المكان منهم، محمد الحربي (أبومازن) من أهل المكان ذكر أن: الجهة المقابلة لمسجد القبلتين قبل إنشاء طريق القبلتين كانت مزارع وذكر تحديداً مزرعة آل غوث وبها سبيل يخدم سكان وأهل القبلتين وزوار المسجد، الآبار تعتبر أسبلة تخدم سكان القبلتين وزوار (مسجد القبلتين) يقصد مسجد بني سلمة والمدرسة التي كانت موجودة في ذلك الوقت قبل أن تنزع المنطقة لصالح الطريق.

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