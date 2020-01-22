وفاة المقدم «نواف السلطاني» في طريق عودته إلى عرعر بعد أداء العمرة

توفي المقدم نواف بن فضل السلطاني في الطريق أثناء عودته من مكة المكرمة إلى عرعر، بعد أن أدى العمرة برفقة زوجته وأولاده، وواجهت أسرته موقفا عصيبا وهي ترى عائلها يودع الحياة أمامها.

وولد السلطاني ودرس في عرعر، وتخرج في كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم عام 2000 وتعين في عرعر، وابتعث إلى جامعة بريستون في بريطانيا عام 2014، وحصل منها على ماجستير هندسة السلامة والإطفاء عام 2016، وحصل على دبلوم التعليم العالي في مجال هندسة السلامة من الحرائق من كلية هندسة الإطفاء والسلامة في سلطنة عمان.

وعرف المقدم السلطاني بالوفاء والالتزام والانضباط، وشارك في خدمة ضيوف الرحمن لسنوات عدة.