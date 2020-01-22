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بالفيديو.. مخالفون يتسلقون الأشجار ويختبئون تحت الصناديق للهروب من رجال الأمن

بالفيديو.. مخالفون يتسلقون الأشجار ويختبئون تحت الصناديق للهروب من رجال الأمن
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تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل مداهمة رجال شعبة دوريات الأمن بمحافظة “المزاحمية” لموقع يختبئ بداخله عددٌ من العمالة المخالفة، حيث تم ضبط سلاح ناري وأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم.

ويظهر في الفيديو محاولة بعض المخالفين التواري عن أنظار رجال الأمن بتسلق الأشجار والاختباء تحت صناديق وأغراض موجودة بالموقع الذي تمت مداهمته.

وأوضح الإعلامي سعود الشيباني في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع “تويتر” أنه تم ضبط سِلاح “شوزن”، وأسلحة بيضاء بحوزة عدد من العمالة المخالفة التي تم ضبطها.

 

 

 

 

 

 

 

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