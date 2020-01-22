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ما حُكم المسح على الجوارب الخفيفة أثناء الوضوء؟.. «المصلح» يجيب (فيديو)

ما حُكم المسح على الجوارب الخفيفة أثناء الوضوء؟.. «المصلح» يجيب (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح أستاذ الشريعة في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله بن خالد المصلح، أنه لم يرد عن النبي ﷺ أنه يُشترط فيما يُمسح عليه من الخفاف والجوارب أن تكون ساترة، وأن تكون غليظة ومتينة.

وقال “المصلح” في ‏برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” في رده على سؤال: “هل يشترط أن تكون الجوارب سميكة عند المسح عليها؟”: “إن جمهور أهل العلم اشترطوا أن يكون الجورب الذي يكون على القدم صفيقًا أو سميكًا، يستر ما وراءه”.

وأوضح أن هذا الشرط يحتاج إلى دليل، وبالتالي بالنظر إلى ما ورد عن النبي ﷺ لم يرد أنه يُشترط فيما يُمسح عليه من الخفاف والجوارب أن تكون ساترة، وأن تكون غليظة ومتينة، بل يصح أن يُمسح على الرقيق مما يُلبس على القدم، سواء كان خفًّا أو جوربًا، وما إلى ذلك مما جرت العادة بلبسه على الأقدام.

 

 

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