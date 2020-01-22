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توقعات الأرصاد لطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة وثلوج

توقعات الأرصاد لطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة وثلوج
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من الجوف والحدود الشمالیة والمنطقة الشرقیة ومرتفعات عسیر وجازان ونجران، اليوم الأربعاء، بمشيئة الله.

وتضمنت التوقعات، سماء غائمة جزئيا، مع رياح نشطة مثیرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقیة على الأجزاء الساحلیة من تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وأجزاء من وسط وشرق المملكة، في حین لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفیفة على الأطراف الشمالیة من الجوف والحدود الشمالیة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا توقعت الأرصاد أن تُسجل جازان وشرورة أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ29 درجة مئوية، فیما يمكن أن تسجل تبوك وحائل أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 0 درجة مئوية.

 

 

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