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الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية ويسقط طائرتين بدون طيار للحوثي

الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية ويسقط طائرتين بدون طيار للحوثي
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تواصل – واس:

أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي أن القوات المسلحة اليمنية تخوض معارك ميدانية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على امتداد مختلف الجبهات في صنعاء والجوف والبيضاء وصرواح بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، وأن المليشيات المتمردة تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأوضح العميد مجلي في تصريح لموقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القوات المسلحة تمكنت خلال الساعات الماضية من القضاء على مجاميع ميليشيا الحوثي بعد عملية عسكرية وأهمها استعادة السيطرة على سلسة جبال جرشب، وكذلك عملية استدراج محكم في حريب نهم ومواقع أخرى شرقي العاصمة صنعاء وإفشال محاولات تسلل لبعض المواقع في جبهة الغيل بمحافظة الجوف، والتعامل مع محاولة عناصر المليشيا التسلل إلى قرب نقطة الكسارة لعرقلة الطريق العام الرابط بين مأرب والجوف، حيث تم القضاء على تلك العناصر الذين سقطوا بين قتيل وجريح، وقُبض على عدد آخر وفرار البقية.

وأضاف أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي على أطراف محافظة مأرب وأخرى في جبهة نهم بصنعاء، موضحاً أن المليشيا الحوثية أطلقت الليلة الماضية صاروخًا استهدف أحد المساجد القريب من القوات الخاصة بمدينة مأرب نتج عنه إصابة عدد من الأشخاص.

ودعا الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية جميع وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة واستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الأكاذيب والشائعات التي يروج لها إعلام المليشيا الحوثية لمحاولة التغطية على الهزائم المتلاحقة.

 

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