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شرطة مكة تقبض على إثيوبي احترف تزوير «هوية مقيم» وبيعها للمخالفين

شرطة مكة تقبض على إثيوبي احترف تزوير «هوية مقيم» وبيعها للمخالفين
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تواصل – واس:

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير ، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الرابع من العمر ، بعد توفر الدلائل على تورطه بجرائم تزوير هوية مقيم وعرضها للبيع بمقابل مالي مستخدماً معملاً لهذا الغرض .

وأضاف الغامدي أن المقيم ضبط بحوزته ( 253 ) بطاقة مزورة لهوية مقيم  ،ووثائق تأمين وبطاقات صحية وتصاريح حج وأختام متنوعة مزورة بإلاضافة إلى جهاز خاص بطباعة البطاقات المزورة ، وأوقف واتخذت جميع الإجراءات النظامية بحقه .

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