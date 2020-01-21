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بعد سن الـ40.. تناول هذه الأطعمة للحفاظ على صحتك

بعد سن الـ40.. تناول هذه الأطعمة للحفاظ على صحتك
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تواصل – وكالات:

يؤكد الأطباء أن كثافة العظام والعضلات تبدأ في التناقص قبل الـ 40، لكن بعد تخطي هذا السن تتراجع القدرة الوظيفية لأعضاء أخرى بالجسم.

وينصح خبراء الصحة بتناول مغذيات أساسية وممارسة نمط حياة صحي يحصل فيه الجسم على 7 ساعات من النوم يومياً، إلى جانب الحركة والنشاط البدني.

وتتضمن توصيات التغذية نصائح بتناول أطعمة معينة باستمرار بعد الـ 40 لضمان حصول الجسم على مغذيات أساسية، وهي:

* الطماطم (البندورة) المطبوخة مصدر لليكوبين، وهو عنصر أساسي للوقاية من التهاب المفاصل، وسرطان البروستاتا والثدي والرئة، وتنقية الجسم والبشرة من السموم والأكسدة.

* السلمون والأسماك الدهنية الأخرى كالمكاريل والتونة والسردين أطعمة غنية بدهون أوميغا3 التي تعزز صحة القلب والشرايين وخلايا الدماغ.

* حبوب الشوفان من أسرار التغذية الصحية، وهو من أغنى الأطعمة بالألياف، ويعتبر أداة لمحاربة السكري والكولسترول، ويساعد على تخفيف الوزن.

* تساعد أطعمة فول الصويا على خفض معدل الكولسترول، وتحسين كثافة العظام.

* اللوز من الأطعمة التي تساعد على خفض نسبة السكر بالدم، إلى جانب أنه مصدر نباتي رائع للكالسيوم ومعادن أخرى.

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