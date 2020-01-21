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للوقاية من الفيروس الخطير.. «الصحة» توجه نصائح للمسافرين إلى الصين

للوقاية من الفيروس الخطير.. «الصحة» توجه نصائح للمسافرين إلى الصين
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة المواطنين المسافرين إلى الصين ، لا سيما المناطق التي ظهر فيها الفيروس الخطير الشبيه بكورونا، بتجنب الاتصال بالحيوانات، سواء كانت حية أو ميتة، أو المنتجات الحيوانية، أو التواجد في أسواق بيع الحيوانات، مع تجنب الاتصال بالأشخاص المصابين بأعراض تنفسية.

وأوضحت الصحة، في بيان لها، أنه في حال ظهرت أعراض الإصابة بعدوى تنفسية، فينبغي البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين، وتغطية الفم والأنف عند الكحة أو العطس، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما بالصابون والمطهرات، وطلب الرعاية الصحية فوراً.

وكانت السلطات الصينية أكدت وجود إصابات بالسلالة الغامضة من فيروس كورونا في بكين ومدن أخرى، وأشار مسؤولون إلى ارتفاع العدد إلى أكثر من 200 شخص، توفي منهم ثلاثة.

يأتي ذلك فيما دعت قنصلية المملكة في قوانجو بالصين المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس الجديد، الذي بدأ بالتفشي في مدينة “أوهان”، وأوصت بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة والالتزام بالإرشادات الوقائية.

 

 

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