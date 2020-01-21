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24 ألف زيارة تفتيشية ضمن حملة «التجارة والبلديات» لتصحيح لوحات المحال التجارية

24 ألف زيارة تفتيشية ضمن حملة «التجارة والبلديات» لتصحيح لوحات المحال التجارية
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تواصل – فريق التحرير:

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، أكثر من 24 ألف زيارة ضمن حملة تصحيح لوحات المحال التجارية المخالفة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل والوقوع في اللبس، وضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وعدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها أو التحايل في تصميم اللوحات.

وشملت الحملة أنشطة: المطاعم، وتجزئة المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والإلكترونيات، ومواد البناء، والصيدليات.

وينص نظام الأسماء التجارية على فرض غرامة مالية على المخالفين تصل لـ 50 ألف ريال، مع جواز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وتأتي الحملة الرقابية المشتركة بعد نهاية مهلة الستة أشهر التي منحتها الوزارتان للمنشآت التجارية، لتصحيح لوحات المحال التجارية بما يتوافق مع الأنظمة المرعية، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية ونظام الأسماء التجارية.

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