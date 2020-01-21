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استهدفت قصف سفارة أمريكا..الأمن العراقي يعثر على «منصتي صواريخ» في بغداد

استهدفت قصف سفارة أمريكا..الأمن العراقي يعثر على «منصتي صواريخ» في بغداد
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تواصل – واس:

عثرت القوات الأمنية العراقية ، اليوم ، على المنصة التي أطلقت بواسطتها الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء بوسط بغداد ليلة أمس.

وأفادت قيادة عمليات بغداد في بيان صحفي أنها عثرت – بمنطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد – على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء الليلة الماضية.

وأضافت: “تم العثور في المنطقة ذاتها على منصة ثانية بكامل صواريخها ” ، موضحة أنها تُجري عملية تحرٍّ للوصول إلى الجهات التي ارتكبت هذا العمل الإرهابي.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي استنكر في بيان اليوم استهداف السفارة الأمريكية بالصواريخ ليلة أمس, وأوعز للجهات الأمنية بفتح تحقيق فوري في الحادث.

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