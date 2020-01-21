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اكتشاف طبي يُبشر بالقضاء على معظم أنواع السرطان

اكتشاف طبي يُبشر بالقضاء على معظم أنواع السرطان
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تواصل – وكالات:

تمكن علماء بريطانيون، أثناء إجراءهم بعض التجارب الطبية، من اكتشاف نوع جديد من الخلايا المناعية التي تحارب معظم أنواع السرطان، وهو ما قد يؤدي إلى تقدم كبير في مسار العلاج.

وبحسب صحيفة “تلغراف” البريطانية فإن باحثين بجامعة “كارديف” البريطانية كانوا يحللون عينات من الدم ويبحثون عن الخلايا المناعية التي يمكنها محاربة البكتيريات، قبل أن يتوصلوا إلى نوع جديد تماما من “الخلايا التائية”.

والخلايا التائية “T cell” تشكل مجموعة من الخلايا اللمفاوية الموجودة بالدم، وتلعب دورا أساسيا في المناعة الخلوية.

وقال فريق الباحثين إنه بعد إخضاع الخلية المناعية الجديدة لتجارب في المخبر، تم التوصل إلى أنها قادرة على القضاء على معظم أنواع من السرطان، بينها البروستات والثدي والرئتين.

وفي هذا الصدد، ذكر البروفيسور أندرو سيويل، المؤلف الرئيسي للدراسة والخبير في الخلايا التائية، أنه “من غير المعتاد” العثور على خلية تملك إمكانيات هائلة لمكافحة السرطان.

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