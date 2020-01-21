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بدء حصر عقارات جدة التاريخية.. و«الأمانة» تدعو لتقديم صكوك الملكية قبل هذا الموعد

بدء حصر عقارات جدة التاريخية.. و«الأمانة» تدعو لتقديم صكوك الملكية قبل هذا الموعد
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الثقافة وأمانة محافظة جدة، عن تشكيل لجنة تضم ممثلين من عدة جهات حكومية، للعمل على حصر العقارات الواقعة في جدة القديمة، وبيان عائديتها ووضعها في الوقت الراهن.

ودعت وزارة الثقافة وأمانة محافظة جدة، أصحاب العقارات المشمولة للتعاون مع بلدية جدة التاريخية وتقديم صور الصكوك أو المستندات التي تثبت ملكية عقاراتهم للبلدية، وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق 26 جمادى الأول 1441 ه ولمدة شهر.

وحدد الإعلان النطاق الجغرافي المستهدف كالآتي:

من الشمال: الجزء الجنوبي من حي البغدادية الشرقية، بطول كيلومترين و450 متراً.

من الجنوب: الجزء الجنوبي من حي البلد وطريق الملك فهد بطول كيلومترين.

من الشرق: حي العمارية وحي الصحيفة بطول واحد كيلومتر و540 متراً.

من الغرب: طريق الأندلس بطول واحد كيلومتر و550 متراً.

 

 

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