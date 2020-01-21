«الأرصاد» تكشف حقيقة البيان المتداول بشأن انخفاض الحرارة إلى تحت الصفر اليوم

تواصل – فريق التحرير:

نفت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة، علاقتها بالمنشور المتداول عبر تطبیق الـ”واتسآب”، والذي يحمل شعارھا ويروج لمعلومات منسوبة لھا، مؤكدة أنه لا يمت لھا بصلة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنھا لم تمنح أي جھة أخرى حق الاستفادة من شعارھا ومعلوماتھا في جوانب تسويقیة دعائیة، مؤكدة أنھا لیس لھا خدمة عبر الـ”واتسآب” حالیاً.

وحذرت الأرصاد من استغلال شعارھا ومعلوماتھا في وسائل دعائیة وتسويقیة دون إذن مسبق، أكدت أنھا ستتخذ الإجراءات القانونیة حیال من يقوم بذلك.

يشار إلى أن منشور منسوب للھیئة ويحمل شعارھا انتشر بین مستخدمي “واتسآب”، تضمن تحذيرا من موجة باردة تضرب المملكة بداية من الیوم الثلاثاء، وستؤدي لانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في شمال المملكة، وإلى الصفر في الرياض والمدينة والقصیم.