«صحة جدة» تكشف حقيقة وجود «ديدان» بجهاز التنفس الصناعي لمريضة

تواصل – جدة:

علّقت مديرية الشؤون الصحية بجدة على ما تناقلته مواقع وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس، بشأن وجود دود يخرج من أنبوب جهاز التنفس لمريضة بمستشفى بجدة.

وقالت صحة جدة في بيان لها اليوم: “من منطلق حرصنا واهتمامنا تجاه المرضى وحقوقهم، نؤكد للجميع بأن المريضة “رحمها الله ” تلقت الرعاية الطبية اللازمة وفق الأعراف المعمول بها طبياً فور حضورها للمستشفى، وأن ما ظهر في الفيديو ليس له علاقة بمزاعم سوء النظافة بالمستشفى، وما ظهر ليس (ديدان) أو أي نوع آخر من الحشرات، وإنما أظهرت التحاليل المخبرية أنها طفيليات، كما أنه تزامن تواجد المتوفاة في قسم العناية المركزة بالطوارئ مع تواجد مرضى آخرين، ولم نتلقى أي بلاغ أو شكوى”.

وأضافت أن الكادر التمريضي هم أول من اكتشف هذه الطفيليات أثناء عملهم عند سحب السوائل من المريضة، وبدورهم أبلغوا الكادر الطبي الذين قاموا بأخذ العينات لتحليليها، مما دعا صحة جدة على الفور لتشكيل لجنة طبية وإرسال عينة من هذه الطفيليات إلى المختبر لإجراء المزيد من الفحوصات اللازمة، وأتضح بعد تأكيد النتائج والتحاليل المخبرية للطفيليات الموجودة أنها يرقات الكيسة المذنبه وهي من مسببات الديدان الشريطية، وتصيب الجهاز العصبي المركزي والعضلات والجلد والرئة، ويُعد المسبب الرئيس لدخول المريضة في غيبوبة وفشل في وظائف الجسم و توقف القلب.

وأوضحت صحة جدة، أن مثل هذه الطفيليات تظهر نتيجة تناول الغذاء والماء الملوث، مشيرة إلى أن المستشفى وكافة المرافق الطبية متعاقدة مع شركات متخصصة في مكافحة الحشرات، ويوجد عمليات رش وإبادة منظمة ودورية تضمن عدم تكاثر أوانتشار الحشرات بالشكل الذي يؤثر على سلامة المرضى.

وتابعت صحة جدة في ذات الوقت الذي نشاطر فيه أسرة الفقيدة هذا المصاب، يتطلب توضيح ما سبق حرصاً على معرفة الجميع بحقيقة المقطع وملابساته، مقدمين أحرّ التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، ونسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وأكدت صحة جدة أنها قامت بتشكيل لجنة طبية من الشؤون الصحية للتأكد من الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها من واقع الملف الطبي للمريضة، كما أنه جرى التواصل مع ذوي الفقيدة للتقدم بشكوى رسمية وفق الآلية النظامية، وذلك لإحالتها إلى إدارة المتابعة الفنية للتحقيق في كافة الجوانب وصولاً لإحالتها إلى الهيئة الصحية الشرعية لإصدار قرار حيال ما يدعونه.