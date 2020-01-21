«الأرصاد»: ليست لدينا خدمة عبر واتساب.. ولا صلة لنا بمنشورات تسويقية

تواصل – الرياض:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدم علاقتها بالمنشور الدعائي الذي حمل شعارها وروّج لمعلوماتها عبر خدمة “واتساب”، موضحة أنه لا يمتّ للهيئة بصلة، وأنها لم تمنح أي جهة أخرى الاستفادة من شعارها أو معلوماتها في جوانب تسويقية أو دعائية وليست لديها خدمة عبر “واتساب” حالياً.

جاء ذلك في بيان للهيئة اليوم حذرت فيه من استغلال شعارها ومعلوماتها في وسائل دعائية وإعلانية دون إذن سابق منها، كما أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأوضحت الهيئة أن هذا التنويه جاء بناء على ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي نتج عنه استغلال للشعار الرسمي لها مرفقاً بعدة معلومات عن الحالة الجوية السائدة في المملكة ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل بحسب ما ذكر.