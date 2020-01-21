5 ميزات في «أندرويد» يفتقدها مستخدمو نظام iOS.. تعرّف عليها

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يتزايد التنافس بين نظامي التشغيل (أندرويد) ، و(آي أو إس) ، ويتزايد معه النقاش حول النظام الأفضل بينهما سواء فيما يتعلّق بالأمان والتشفير لمستخدمي هواتف آيفون إلى التخصيص وتعدد المهام بشكل أفضل، وتفوق مساعد غوغل الصوتي على هواتف أندرويد، وهذه 5 نقاط قوة في نظام التشغيل أندرويد لا يتمتع بها نظام التشغيل iOS:

1-وضع (صورة في صورة)

حصل أندرويد على ميزة (وضع صورة في صورة) PIP ، يمكنك من خلاله إجراء مكالمات الفيديو مع التطبيقات المدعومة، والبدء في مشاهدة مقطع فيديو على يوتيوب ثم ترك الفيديو يعمل في زاوية من الشاشة والتوجه إلى تصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي.

2- ميزة استخدام تطبيقين في وقت واحد

مستخدمو أندرويد لديهم تطبيقات تقسيم الشاشة منذ عام 2016 مع إصدار Android 7.0 Nougat. ويعد استخدام تطبيقين معًا مفيدًا إذا كنت تحاول البحث عن جهة اتصال لإرسالها إلى شخص ما عبر تطبيق آخر، أو إذا كنت بحاجة إلى الرجوع إلى معلومات عند إنشاء بريد إلكتروني.

3- استخدام التطبيقات التي تريدها

يتيح نظام أندرويد تعيين Firefox ، أو Opera كمتصفح ويب افتراضي بدلاً من Chrome، أو تعيين تطبيق الرسائل من جوجل كتطبيق الرسائل النصية المفضل لديك للاستفادة من ميزة الدردشة RCS التي أصدرتها غوغل مؤخرًا والتي تعتبر مثيلًا لتطبيق iMessage من آبل.

4- سهولة تخصيص الشاشة الرئيسية:

تتمثل فائدة نهج نظام أندرويد في أنه يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال ترتيب رموز التطبيقات في أي نمط من اختيارك، كما يدعم عناصر واجهة المستخدم بأحجام مختلفة. بينما في الوقت الحالي تعتبر طريقة العرض Apple Today هي المكان الوحيد الذي يمكنك فيه الوصول إلى التطبيقات بسرعة.

5- تفوق مساعد جوجل على سيري:

لدى مستخدمي هواتف آيفون المساعد الصوتي (سيري) Siri، ولكن أندرويد يوفر (Google Assistant) الأكثر تطوراً من Siri لعدة أسباب أهمها أنه يستخدم قاعدة بيانات جوجل ،ويستطيع مساعد جوجل فهم الطلبات الشائعة، ويوفر استجابات عالية الجودة مأخوذة من قاعدة بيانات بحث جوجل، وهي أداة لا يستطيع المساعد سيري الوصول إليها. كما يتكامل مع العديد من تطبيقات الهاتف لإخبارك بموعد المغادرة لحضور اجتماعك القادم وتحذيرك من ازدحام المرور في طريقك.