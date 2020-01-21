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شركات ترفع سعر العصائر غير المحلاة بنسبة 50%.. و«الغذاء والدواء» تعلق

شركات ترفع سعر العصائر غير المحلاة بنسبة 50%.. و«الغذاء والدواء» تعلق
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت شركات العصائر منتجاً مكتوباً عليه «بدون إضافة سكر»، إلا أن هذا التغير واكبه زيادة في السعر بنسبة 50% رغم ثبات حجم العبوة، والذي جاء تزامناً مع فرض الهيئة العامة للزكاة والدخل الضريبة الانتقائية على العصائر المحلاة بنسبة 50%، مما أثار علامات استفهام حول إيهام المستهلك بأن الارتفاع جاء نتيجة للضرائب، في حين أنه محاولة لزيادة المكاسب 50% مقارنة بالسابق.

من جانبه علق المتحدث باسم هيئة الدواء والغذاء تيسير المفرج، حول ما يخص وجود سكريات كلية خلف المنتج رغم وجود عبارة «بدون إضافة سكر»، حيث أوضح أن السكريات الكلية تعرف بمجموع السكريات المتواجدة في المنتج بشكل طبيعي أو بشكل مضاف خلال عمليات التصنيع-وفقاً لـ”مكة”-.

وقال: تحتوي العصائر بطبيعتها على سكر فركتوز أو ما يسمى بـ”سكر الفاكهة”، ويمكن الكتابة على المنتج أنه خالٍ من السكر في حال كان المنتج يحتوي على 0.5 جم أو أقل من السكر لكل 100 جم أو 100 مل، وفي هذه الحالة يجب على الشركة المصنعة كتابة عبارة «يحتوي على السكر بطبيعته» على بطاقة المنتج كي لا يفهم بطريقة خاطئة من المستهلك النهائي.

كما يمكن كتابة عبارة «بدون سكر مضاف» في حال كان المنتج لا يحتوي على أي مصدر من مصادر السكر المضاف (سكريات أحادية، سكريات ثنائية).

وأضاف متحدث الهيئة العامة للدواء والغذاء رداً على مقدار الغرامات المترتبة حال وجود تلاعب أو غش لدى أي شركة تقع في مثل هذا الأمر، أنه إذا ثبت تضليل المنشأة للمستهلك فيما يخص كتابة نسبة السكر على البطاقة الغذائية، تطبق العقوبة الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، والتي تصل إلى 25 ألف ريال، إضافة إلى الإجراءات الإدارية الأخرى لمتابعة تصحيح المخالفة.

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