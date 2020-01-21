كتلة شديدة البرودة تضرب المملكة خلال ساعات.. حرارة صفرية بعدة مناطق

تواصل – فريق التحرير:

يتوقع خبراء الطقس طقس شديد البرودة بعدة مناطق على مستوى المملكة يوم غد الثلاثاء، وتشمل الحالة كل من منطقة تبوك و الجوف و الحدود الشمالية.

وتشمل الحالة الجوية طقس شديد البرودة خلال ساعات الليل حيث تلامس الحرارة الصفر المئوي في تلك المناطق، كما لا يستبعد هطول زخات ثلجية خفيفة على المناطق المرتفعة من منطقة الجوف والحدود الشمالية بما فيها مدينة طريف ساعات صباح الأربعاء بإذن الله.