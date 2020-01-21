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كتلة شديدة البرودة تضرب المملكة خلال ساعات.. حرارة صفرية بعدة مناطق

كتلة شديدة البرودة تضرب المملكة خلال ساعات.. حرارة صفرية بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

يتوقع خبراء الطقس طقس شديد البرودة بعدة مناطق على مستوى المملكة يوم  غد الثلاثاء، وتشمل الحالة كل من منطقة تبوك و الجوف و الحدود الشمالية.

وتشمل الحالة الجوية طقس شديد البرودة خلال ساعات الليل حيث تلامس الحرارة الصفر المئوي في تلك المناطق، كما لا يستبعد هطول زخات ثلجية خفيفة على المناطق المرتفعة من منطقة الجوف والحدود الشمالية بما فيها مدينة طريف ساعات صباح الأربعاء بإذن الله.

يأتي ذلك بسبب كتلة هوائية شديدة البرودة تتحرك من الحوض الشرقي للبحر المتوسط باتجاه بلاد الشام خلال ليل الاثنين/الثلاثاء ، ويتوقع ان تبدأ الكتلة الباردة بعبور أجواء شمال غرب المملكة مع ساعات نهار الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير.

وتتحرك الكتلة الباردة لاحقا جنوبا نحو منطقة حائل والقصيم وحفر الباطن والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة وأيضا منطقة الرياض و الشرقية يوم الأربعاء، وتنخفض درجات الحرارة بشكل محسوس خاصة مع ساعات الليل حيث تقارب الصفر المئوي مع فرصة عالية لتشكل الصقيع مع ساعات صباح الأربعاء و الخميس.

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