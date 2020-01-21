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قائمة عقوبات ضد تركيا بتوصية من الاتحاد الأوروبي

قائمة عقوبات ضد تركيا بتوصية من الاتحاد الأوروبي
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تواصل – وكالات:

أوصى وزراء الخارجية في الاتحاد بإعداد قائمة عقوبات ضد تركيا، وتحديد أسماء المسؤولين والكيانات، حسبما أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جوزيب بوريل.

وقال بوريل، أمس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي رحب بتشكيل قوة بحرية أوروبية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وحذر الاتحاد الأوروبي تركيا، من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط، خصوصا في المياه القبرصية، قبيل بدء المؤتمر الدولي في برلين لإحلال السلام في ليبيا، وفقا لـ”العربية نت”.

وأعلن جوزيب بوريل في بيان نشر (السبت): “على كافة أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين”، مضيفا “نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة تذهب للأسف بالاتجاه المعاكس”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات محددة على الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط، أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة.

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