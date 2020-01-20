«آل الشيخ»: التعليم هو صناعة المستقبل لأي دولة ناجحة (فيديو)

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قال وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، إن التعليم هو صناعة المستقبل لأي دولة ناجحة، مضيفا “لا يوجد دولة ناجحة لا يوجد فيها تعليم متطور وناجح”.

وأضاف آل الشيخ، خلال استضافته ببرنامج الصورة “أود أن أؤكد على الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع التعليم من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله”.

وتابع وزير التعليم “هذا الدعم الكبير للتعليم بكل قطاعاته ومكوناته هو دليل على حجم التطلعات والتوقعات التي يتطلعون إليها من قطاع التعليم، وأيضا هو ما يحتم الواجب على جميع منسوبي الوزارة وقطاع التعليم بأن يرتقوا إلى حجم هذه التطلعات”.