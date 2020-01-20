العراق.. مقتل رجل أمن وإصابة ١٤ ضابطا إثر اشتباكات مع المتظاهرين

تواصل – وكالات:

قتل أحد أفراد الأمن العراقي في حادث دهس بالبصرة جنوبي البلاد، بينما أصيب 14 ضابطا آخرين، في العاصمة بغداد، خلال مواجهات مع متظاهرين يطالبون بالتغيير السياسي. بحسب ما أفادت السلطات العراقية.

وقالت قيادة عمليات بغداد، إن “مجموعة من مثيري العنف” أقدمت على تخريب أرصفة الشوارع ورمت القوات الأمنية بالحجارة، مما أدى إلى إصابة 14 من الضباط في الرأس.

وبحسب مصادر عراقية، فإن رجل أمن من “أفواج طوارئ البصرة” لقي مصرعه في حادث دهس من قبل مجهولين في الشارع التجاري وسط البصرة.

واعتقلت قوات الأمن العراقية، مجموعة أشخاص حاولوا قطع طريق محمد القاسم السريع، في العاصمة بغداد، فيما أعلن مجلس الأمن الوطني العراقي إعطاء الضوء الأخضر لاعتقال كل من يقوم بقطع الطرق.

ويأتي تصاعد الاحتجاجات مع انقضاء المهلة التي منحها المتظاهرون للسلطات لتنفيذ مطالب الحراك وسط دعوات للخروج في تظاهرات مليونية في محافظات جنوب العراق وعدد من المناطق العراقية الأخرى.